Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Ghalibaf ile Görüştü

KURTULMUŞ, İRAN MECLİS BAŞKANI GHALİBAF İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bölgesel barışın ve istikrarın sağlanması başta olmak üzere güncel gelişmeleri değerlendirdik, ayrıca parlamentolarımız arası iş birliğini güçlendirme kararlılığımızı yineledik" dedi.