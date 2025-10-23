AK Partili Abdulhamit Gül: Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir

Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ""Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir. Bin yıldır bu coğrafyada konuşulan kadim bir dildir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. Bin yıldır bu coğrafyada konuşulan kadim bir dildir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı.

AK Partili Gül, Kürtçe'nin bu toprakların en kadim dillerinden birisi olduğunu belirtti. Gül, şunları söyledi: "Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. "Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir. Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları kıyamete kadar kardeşçe yaşayacaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
