AK Partili Abdulhamit Gül: Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. Bin yıldır bu coğrafyada konuşulan kadim bir dildir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ GÜL'DEN TBMM'DE ÇARPICI ÇIKIŞ

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı.

"KÜRTÇE BU TOPRAKLARIN EN KADİM DİLLERİNDENDİR"

AK Partili Gül, Kürtçe'nin bu toprakların en kadim dillerinden birisi olduğunu belirtti. Gül, şunları söyledi: "Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. "Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir. Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları kıyamete kadar kardeşçe yaşayacaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır."