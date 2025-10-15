Kürsüye 200 TL'lik banknotla çıkan Arıkan, alabildiği ürünleri sıraladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Arıkan, sözlerine Özgürlük Filosu'na katılan milletvekilleri Sema Silkin Ün'e, Mehmet Atmaca'ya ve Necmettin Çalışkan'a 'hoş geldiniz' diyerek başladı.

"BUNUNLA PAZARA GİTTİM VE..."

Ardından cebinden çıkardığı 200 TL ile alabildiği ürünleri gösteren Arıkan, "Geçtiğimiz hafta Ankara'mızın göbeğindeki İskitler Pazarı'ndaydık. Aynı gün Cumhurbaşkanı Rize'de çocuklara 200 TL harçlık dağıttı. 200 TL, Türkiye'nin en büyük banknotu. Bununla pazara gittim ve sadece; Yarım kilo biber, 1 kilo elma, 1 kilo üzüm ve 1 tane kıvırcık alabildik. 2009'da piyasaya sürüldüğünde; 200 tl ile 5 gram altın alınabiliyorken, Bugün şu kıvırcıktan 5 tane alamıyorsunuz. Pazardan sonra bu hafta kasaba da gittik. Türkiye'nin en büyük banknotu ile bir de kıyma alalım dedik. İşte arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük banknotu ile alabildiğimiz kıyma bu kadar. Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL, sadece 268 gram kıyma ediyor. İşte en büyük banknot, yoksulluğun en büyük belgesi olmuş durumda" ifadelerine yer verdi.

"NEREDEN NEREYE GELDİK"

Sözlerinin devamında çalışan emeklilerin sayısının 2 milyonu aştığını belirten Arıkan, "Şimdi soruyorum. 16 bin liraya mahkum ettiğiniz emekli ne yapacak, ne yiyip ne içecek? Çalışan emekli sayısı 2 milyonu aştı. Huzurevine yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısı 11 bini geçti. Bir soru daha: Avrupa'ya göre, 45 saatle en çok mesai yapan ama en düşük maaşı alan asgari ücretli ne yapacak, çocuğuna ne yedirip ne içirecek? Hani sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya 'nereden nereye.' El hak doğru. Bu tablo karşısında söylenecek tek bir şey var; nereden nereye geldik. Bunların sebebi, ekonomiyi yönetenlerin çarşıya, pazara değil, Londra'ya, Washington'a, New York'abakmasından kaynaklanıyor.İktidarın üretim değil, faiz odaklı ekonomi anlayışından kaynaklanıyor. Zengine hizmet, yoksula hezimet politikasıdır" dedi.