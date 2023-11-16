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Kürsüde konuşan Erdoğan'ın omzuna arı kondu! Koruması hemen müdahale edip etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e tepki gösterdiği dünkü grup toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. Kürsüde konuşmasına devam eden Erdoğan'ın omzuna bir arı kondu. Korumanın son anda fark edip müdahale ettiği arı Erdoğan'ın omzundan yere düşerken, koruma tarafından üzerine basılarak etkisiz hale getirildi.