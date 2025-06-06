Kurban Bayramı Mesajı: Birlik ve Dayanışma vurgusu

Kurban Bayramı Mesajı: Birlik ve Dayanışma vurgusu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, birlik ve kardeşlik ruhunun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'Amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.

Bayram sevincimize Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur, özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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