Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Tunceli'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek valilik programlarına katıldı ve bazı yerel yetkililerle görüştü.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Ersoy, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy'a, Aygöl tarafından ahşaptan yapılmış koç başlı mezar taşı heykeli hediye edildi.

Bakan Ersoy, daha sonra Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
