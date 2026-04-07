Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kilis'te restore edilen 3 caminin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis'te 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan 3 caminin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce restore edilen Hacı Derviş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Karakadı Camisi'nde düzenlenen açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde çok sayıda vakıf eserinin de zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 3 camiyle birlikte toplam 24 vakıf eserinin 12'sini aslına uygun şekilde onararak yeniden hizmete açmış olacağız. Kalan eserlerimizin büyük bölümünü mayıs ayında, tamamını ise haziran ayında bitirerek depremde hasar gören tüm vakıf eserlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hacı Derviş Camisi, Tabakhane Camisi ve Karakadı Camisi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile diğer yetkililer katıldı.