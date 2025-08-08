Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bartın'ı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti. Vali Arslan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı ve valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretin ardından Zonguldak'a hareket edecek.

Bakanı Ersoy'u Vali Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, vali yardımcıları ve il protokolü daire müdürleri karşıladı. Çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Bakan Ersoy, valilik şeref defterini imzaladı.

Ersoy, valilik ziyaretinin ardından ise bir dizi programa katılmak üzere Zonguldak'a hareket edecek. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
