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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Rus yetkililerle uçuş artışını görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Rus yetkililerle uçuş artışını görüştü
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ulaştırma Bakan yardımcılarıyla görüştü. Görüşmede uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ele alındı; Ersoy, iş birliğinin turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya geldi.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi konularını görüştü. Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de katıldı. Yapılan görüşmede hava ulaşımında iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Hava ulaşımında iş birliği güçlenecek

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Ersoy, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki hava ulaşımını geliştirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirtti. Bakan Ersoy, yapılan görüşmede ülkeler arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını vurguladı. Ersoy ayrıca, iki ülke arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesinin turizm hareketliliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki iş birliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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