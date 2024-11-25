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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Eski Van Şehri'ni Ziyaret Etti

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde camiler bölgesini gezdi ve restorasyonu devam eden 750 yıllık Ulu Camii alanını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu Eski, Van Şehrini gezdi

VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde yer alan camiler bölgesini gezdi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Gevaş ilçesindeki programının ardından kent merkezine geçti. Yeni kültür merkezi ve yeni il halk ve bebek kütüphanesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Mumcu, daha sonra Eski Van Şehri'ni gezdi. Restorasyonu devam eden 750 yıllık Ulu Camii alanını inceleyen Mumcu, burada Vali Ozan Balcı'dan bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mumcu, daha sonra Van'dan ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına gitti.

Bakan Yardımcısı Mumcu'ya; Van Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri eşlik etti.

(YLM-MSA-Y)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Eski Van Şehri'ni Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Politika
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