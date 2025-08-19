Kulisleri sarsan iddia: Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Özgür Özel'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Çerçioğlu'nun "Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KULİSLERDE BU İDDİA KONUŞULUYOR

CHP, Özgür Özel'in talimatıyla dün akşam Aydın'da dev bir miting düzenlerken Ankara kulislerine düşen son iddia ise büyük ses getirdi.

"ÇERÇİOĞLU ÖZEL'İ MAHKEMEYE VERDİ"

Tv100 ekranlarındaki bir programa katılan gazeteci Sinan Burhan, Özlem Çerçioğlu'nun CHP lideri Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü.

"BANA VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Burhan'ın aktardığına göre Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti" diyerek hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

"AİLEMLE İLGİLİ AHLAKSIZ HABERLER YAPILIYOR"

Burhan, Çerçioğlu ile görüşmesinden şu detayları aktardı: "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTarafsız yorum:

"Namussuz!" mu demişler?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Bırak şimdi namus ayaklarını özlem..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

Çok dürüstsün ondan laf etmiştir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Bu tip sıradan siyasi haberlerin gündemi meşkul etmesi ve siyasi hazımsızlık, Çapsız ve yapıcı olmayan muhalefet anlayışı Bizden başka hiç bir ülkede yoktur.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

ah yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
'Ölümü hissettim' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

"Allah'ın sevdiği kuluymuşuz" diyerek korku dolu anları anlattı
7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık

7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun'un takımında Sürpriz ayrılık
