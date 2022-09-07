Kulislerde konuşulan bomba iddia! Akşener 6'lı masaya resti çekti: Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım

Muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığına aday olacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediği ve "6'lı masa Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediği öne sürüldü.

2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere aylar kaldı. Partiler, seçim atmosferinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kapalı kapılar arkasında stratejilerini belirlemek için yoğun mesai harcarken adaylar konusunda da her gün başka bir iddia ortaya atılıyor.

MUHALEFETİN ADAY BELİRSİZLİĞİ

Cumhur İttifakı üyeleri adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Muhalefetin kimi aday çıkaracağı ise henüz kesinleşmiş değil. Bu süreçte hiç kuşkusuz en çok merak edilen soru 6'lı masanın kimi aday göstereceği. Adaylıkla ilgili kulislerde farklı isimler gündeme gelse de henüz netleşmiş bir şey yok.

"YAVAŞ'I 6'LI MASA ADAY GÖSTERMEZSE BEN GÖSTERİRİM"

Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için gönlündeki isimle ilgili iddia siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı. Cevizoğlu, İYİ Parti'nin il başkanları toplantısına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığı ile ilgili "Bu bana gelen bilgiler büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Eğer yanlış varsa İyi Partililer itiraz etsin. Altılı Masa Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini aktardı.

GÖRÜŞTÜLER Mİ?

İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgileri aktarmaya devam eden Cevizoğlu, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasında adaylık konusunun görüşüldüğünü de söyledi.