Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen ve partisine yönelik sert eleştirilerinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etmişti. Çakır'ın bundan sonra başka bir partiye katılıp katılmayacağı merak edilirken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"HASAN UFUK ÇAKIR AK PARTİ'YE GEÇİYOR" İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Çakır'la konuştuğunu söyleyen Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir süre önce CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini doğruladı.

"MİLLETİMİZİN KARARI BU YÖNDE"

Az önce Çakır'ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, "Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. 'Bu oyları senin için CHP'ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin' denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum" ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK Parti'ye katılacak."

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

İş insanı ve siyasetçi. TBMM 28. dönem Bağımsız Mersin milletvekilidir. 9 Aralık 2025 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra CHP'den istifa etmiştir.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.