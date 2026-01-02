Haberler

Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'la ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çakır'ın AK Parti'ye geçmeye karar verdiği öne sürüldü.

  • Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etti.
  • Gazeteci Barış Yarkadaş, Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.
  • Hasan Ufuk Çakır, hafta içi AK Parti'ye katılacak.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen ve partisine yönelik sert eleştirilerinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etmişti. Çakır'ın bundan sonra başka bir partiye katılıp katılmayacağı merak edilirken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"HASAN UFUK ÇAKIR AK PARTİ'YE GEÇİYOR" İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Çakır'la konuştuğunu söyleyen Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir süre önce CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini doğruladı.

"MİLLETİMİZİN KARARI BU YÖNDE"

Az önce Çakır'ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, "Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. 'Bu oyları senin için CHP'ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin' denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum" ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK Parti'ye katılacak."

Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

İş insanı ve siyasetçi. TBMM 28. dönem Bağımsız Mersin milletvekilidir. 9 Aralık 2025 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra CHP'den istifa etmiştir.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Demek ki kılıçdaroğlu ile aynı yolda biri gizliden biri açıktan

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

Git git sende gittt

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

Omurgs önemli

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnutmayan adam:

Sen olacak işe bak su akar yatağını bulur demiş Atalarımız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti