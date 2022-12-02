Kulisleri hareketlendiren gizli görüşme iddiası: Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a "Para yönetimini sana devredeyim" teklifi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu ile ilgili iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yarın "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak olan Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile görüştüğü ve 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği öne sürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Kalkınma Planı" ve "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak.
"Kalkınma Planı"nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo'nun da yer aldığı biliniyor.
Medya Koridoru'ndan Canan Kaya'nın CHP kaynaklarından edindiği iddiaya göre kadroya eklenmesi planlanan bir başka isim daha var.
Kılıçdaroğlu'nun, dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye'deki Hilton Oteli'nde baş başa yemek yediği öne sürüldü. Görüşmenin saatler sürdüğü ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Demirtaş'a teklif götürdüğü iddiası büyük ses getirirken, Ankara'daki kaynaklar haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Öte yandan sosyal medyada da gündem yaratan iddia sonrası kullanıcılardan biri, Demirtaş'ın yüzü ile 100 Dolar üzerindeki Benjamin Franklin portresini birleştirdiği görseli paylaşarak "Özgür Demirtaş parayı yönetirse TL ;" notunu düştü.
Kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayan Demirtaş ise tweet'ine "Hay Allahım yarabbim" notunu düştü.