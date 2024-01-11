Kulislerden sızan iddia: CHP'nin Muğla adayı gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu mu olacak?

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. Kulislerden sızan bilgiye göre CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nu aday göstereceği ifade edildi.

MUĞLA'NIN ADAYI AÇIKLANMADI

CHP 14 Aralık'ta 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 adayını, 21 Aralık'ta ise 3'ü büyükşehir, 9'u il olmak üzere 126 adayını belirlemişti. Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayları belli olurken Muğla'nın adayı dün de açıklanmadı.

ADAYLIK İÇİN GAZETECİ MOLLAVEİSOĞLU'NUN İSMİ GEÇİYOR

Muğla'da Dalaman, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinin adayları belli oldu. Asıl merak edilen konu ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağıydı. Muhalif'te yer alan habere göre, 10 yıldır Muğla'da yaşayan gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun ismi adaylık için geçiyor. Mollaveisoğlu'nun uzlaştırıcı ve ülke genelinde tanınan bir isim olarak ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Öte yandan Muğla'da iddialı aday adaylarının tamamının anketlerde çakıldığı belirtiliyor.