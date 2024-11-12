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Rusya'da trenin altında kalan genç kız yara almadan kurtuldu

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Moskova'nın kuzeyindeki Sergiyev Posad'da kulaklıkla müzik dinleyen bir genç kız, hemzemin geçitten geçerken yaklaşan treni fark etmeyerek kazadan kurtuldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda kızın sağ olduğunu belirtildi.

Mucize kurtuluşun adresi Rusya oldu. Bir genç kız kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten geçti. O anlarda gelen treni fark etmeyen genç kız trenin altında kaldı. Genç kızın korkunç olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

GELEN TRENİ FARK ETMEDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı.

TRENİN ALTINDAN SAPASAĞLAM ÇIKTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı.

Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, "Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'da trenin altında kalan genç kız yara almadan kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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