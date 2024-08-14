Küçükoğlu; "AK Parti mazlum ve mağdur milletlerin umududur"

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Partinin 23'ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "23. Yılımızda yine "Umudun, İcraatin ve Geleceğin Adı Ak Parti" dedi.

Ak Parti'nin Türkiye Cumhuriyet tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran en büyük siyasi hareketi olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.

23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa ve ihyası için çalışan İktidarımız, ülkemizde milli iradenin güven ve istikrarını temsil ederek, aziz milletimize canla başla hizmet etmektedir. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu şiar edinerek Türkiye'yi nihai hedefimiz 2023'e taşıyan partimiz, ileri demokrasi, toplumsal refah ve yerli ve milli hedeflerini tek tek hayata geçirerek 21. asra AK mührünü vurmuştur.

AK Parti milletinden aldığı güç ve köklerinden aldığı ilhamla büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda hep genç ve diri kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

"AK Parti tarihten geleceğe inançla yürüyen zaferin adıdır" diyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, mesajında şunları kaydetti; "AK Parti maziden atiye kutlu bir yürüyüşün adıdır. AK Parti mazlum ve mağdur milletlerin umududur. AK Parti bir inançtır, idealdir. AK Parti şanlı bir mazidir. ve diyoruz ki; coşkuyla, heyecanla ve ilk günkü aşkla,

inandığımız yolda; Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi bizde, 1,5 yıllık görev süremiz boyunca sıkılmadık el, çalmadığımız kapı kalmadığı gibi inançla, kararlılıkla ve bu azimle çalışmaya devam edeceğiz.

14 Ağustos 2001'den bu yana gönülleri feth ediyor, kalpleri kazanıyor ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yakın bir gelecekte gerçekleştireceğimiz İl ve İlçe kongrelerimizle teşkilatımızın dinamizmini gücünü ve enerjisini katlayarak artıracağız ve güçlü dinamik yapıyla Cumhurbaşkanımızın ve partimizin öngördüğü hedeflere ve teşkilat çalışmalarına yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz.

Biz siyasete milletimizle birlikte başladık, milletimizle birlikte bugünlere geldik, inşallah hedeflerimize de yine milletimizle birlikte ulaşacağız. Kadim Şehir Erzurum'u ihya etmek için elimizden gelen samimi bir gayretle sarf edeceğiz.

Bu vesile ile kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen her bir teşkilat mensubumuza teşekkür eder, vefat eden kıymetli gönüldaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim." - ERZURUM