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Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Arap Birliği'ni Suriye konusunda düzenlenecek toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. Hama'yı ele geçiren muhalifler gözünü Şam'a dikerken; Bağdat'ta kritik bir toplantı gerçekleşti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğizSuriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh

TÜRKİYE KARARI

Suriye Dışişleri Bakanı, zirvede yaptığı açıklamada Türkiye ve Arap Birliğini Suriye konusuyla ilgili toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin aynı Irak ve İran gibi terörizmin kurbanı olduğunu belirtirken uluslararası toplumu Suriye'de yaşananlarla mücadeleye davet etti.

İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız." dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye olan desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Suriye toprakları artık İsrail’in malıdır

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Haber YorumlarıMehmet Kislali:

Bizim Reis le ugrasmayin. Sizi böyle diz çöktürür

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Suriye düştü artık fazla uğraşmayın İran'a gidin ya da Rusya'ya gidin

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Haber YorumlarıFA null:

geçti Karabükun pazarı sür eşeği boluya

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Ne oldu Rusya’ya irana güvenip posta koyuyordu Esad yemedi değil mi

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Haber YorumlarıBlackened:

Türkiye asla bu masaya oturmamali, kendi hesapları alt üst oldu ülkelerini parça parça peşkeş cekerlerken neredeydi bunlar? İran falan ne yüzle konuşuyor? Kendi vekil teröristleri orada cirit atarken terorizm yok muydu? YPG neci peki?

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Treni kaçırdınız beyim bunu daha önce düşünecektiniz Şam düşmek üzere artık Suriyede bir vasfınız kalmıyor Esed ya ölür ya Rusya ya ya da irana kaçar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu gidişle Suriye diye bir devlet , Esad diye de bir başkanı kalmayacak. Muhatabınız değişebilir ,acele etmeyiz

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Haber YorumlarıMukan Kağan:

Yumurta kapıya dayanınca aklınız başına geldi demek, isterseniz çağırmayın artık..

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Haber YorumlarıSosyalci:

Suriye disisleri bakaninin ismi sadece bana mı kafir Hassan sabbah'i anımsattı?

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