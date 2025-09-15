Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO Rusya ile Savaş Halinde
Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya ile savaş durumda olduğunu belirterek, bu durumu açıkça ifade etti. Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya destek verdiğini ve bu savaşın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözleriyle ilgili, "NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok" dedi.

Peskov, NATO'nun doğrudan veya dolaylı yollardan Ukrayna'ya destek verdiğini söyleyerek, NATO'nun da bu savaşın bir parçası olduğunu kaydetti. Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü vurgulayan Peskov, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini de bildiren Peskov, aksi takdirde görüşmenin hiçbir işe yaramayacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
