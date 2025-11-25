Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ABD'nin Barış Planına Açıklama

Güncelleme:
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış planı taslağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peskov, müzakerelere tamamen açık olduklarını ve ABD ile iletişime geçeceğiz dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik barış planı taslağına ilişkin, "Zamanı geldiğinde Amerikalılarla iletişime geçecek ve resmi olarak bilgi edineceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın taslağı şu an önemli olan tek şey, müzakereler için çok iyi bir temel oluşturabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına yönelik öne sürdüğü barış planı taslağına ilişkin Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini diplomatik yollarla ulaşmayı istediğini ve diyaloglara açık olduğunun altını çizdi. Peskov, "Müzakere sürecine tamamen açığız ve hedeflerimizi siyasi ile diplomatik yollardan elde etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok kez de teyit ettiği şekilde Rusya'nın bu konumdaki tutumunun değişmediğini hatırlattı.

"Basında yer alan her habere ilişkin açıklama yapmak imkansız"

Peskov ayrıca, ABD'nin barış planını bir "basın kargaşası" olarak nitelendirdi. Rus Sözcü, "Basında yer alan her bir habere ilişkin açıklama yapmak şu an imkansız. Buna bir 'medya kargaşasından' başka bir şey diyemem" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova'nın bu yüzden söz konusu barış planı hakkında "megafon diplomasisi" yürütmekten kaçındığını ve ABD ile resmi temaslarda bulunmayı beklemeyi tercih ettiğini aktardı.

Sözcü Peskov aynı zamanda ABD'li ve Rus temsilcilerin Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki temaslarının basına yansıyan gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirtti. Peskov, "Henüz bu temaslar hakkında size söyleyebileceğim bir şey yok. Basındaki gelişmeleri yakından takip ederek kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz" dedi.

"Zamanı geldiğinde Amerikalılarla iletişime geçeceğiz"

Peskov, ABD ile Ukrayna tarafları arasında müzakere sürecinin yürürlükte olduğunu düşündüklerini belirtti. Kremlin Sözcüsü barış planının ilk yayımlandığı haline değinerek, "Daha önceden yayımlanan ve gayriresmi şekilde elimize ulaşan metinde şimdiden bazı değişiklikler yapıldığını gözlemliyoruz. Zamanı geldiğinde Amerikalılarla iletişime geçecek ve resmi olarak bilgi edineceğiz" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca basın mensuplarının İsviçre'nin Cenevre şehrinde Ukrayna, diğer Avrupalı ülkeler ve ABD arasında yürütülen görüşmeler kapsamında değişikliklere uğrayan 28 maddelik barış planının kendilerine iletilip iletilmediğine ilişkin soruya da, "Hayır. Ne yapıldığına dair en ufak bir fikrimiz yok" cevabını verdi.

"Trump'ın taslağının çok iyi bir temel olabileceğini düşünüyoruz"

Peskov, ABD'nin Ukrayna krizini çözmeye yönelik barış planı taslağının müzakereler için temel oluşturma imkanına sahip olduğunu belirterek, "ABD'nin, hatta Başkan Donald Trump'ın taslağı şu an önemli olan tek şey. Bunun müzakereler için çok iyi bir temel oluşturabileceğini düşünüyoruz, Başkan Putin de bunu belirtmişti" dedi.

Sözcü Peskov, Ağustos ayında ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatarak, barış planı taslağının büyük ölçüde söz konusu zirvede varılan anlaşmalara dayalı olduğunu belirtti. Peskov taslağa ilişkin, "Açıkçası, Anchorage ruhuyla gayet uyumlu" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
