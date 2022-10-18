Kremlin: Kiev'deki saldırılarda İran'ın Şahit-136 drone'larının kullanıldığı iddiaları gerçek değil

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze drone'ları ile vurduğu görüntüler gündem yaratırken, saldırılarda İran'ın verdiği Şahit-136 drone'larının kullanıldığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili açıklama yapan Kremlin, Ukrayna'da İran'dan alınan İHA'ların kullanıldığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sözcü Peskov, "Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Saldırılarda Rus isimlerine sahip Rus silahları kullanıldı" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken, Rus güçlerinin dün sabah erken saatlerde Kiev'i İran'ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze drone'ları ile vurduğu iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerle de güçlendirilen iddiaya yanıt ise Rusya'dan bugün geldi.

"RUS İSİMLERİNE SAHİP RUS SİLAHLARI KULLANILDI"

Ukrayna'da İran'dan alınan İHA'ların kullanıldığına dair basında yer alan iddiaları kesin bir dille reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Hayır. Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip Rus silahlarının kullanıldığını biliyorsunuz. Bununla ilgili diğer tüm soruları Rusya Savunma Bakanlığı'na iletebilirsiniz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

"İLHAK EDİLEN 4 BÖLGE RUSYA'NIN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un, Rus nükleer kalkanı dahilinde korunup korunmadığı konusunu da değinen Peskov, "Biliyorsunuz, yakın zamanda Rus topraklarına yeni katıldılar. Bu nedenle yeni bölgelerin Rusya Federasyonu'nun güvenlik, yasal, ekonomik ve sosyal sisteme entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu bölgeler Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yönde tümü koruma altındadır. Güvenlikleri, Rusya Federasyonu toprakları ile aynı düzeyde sağlanıyor" ifadelerini kullandı.