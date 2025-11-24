Kremlin: "Erdoğan ve Putin, Ukrayna'daki durumu görüştü"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durum ve ABD'nin çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, " Ukrayna'daki durum ve ABD'nin önerileri bağlamında fikir alış verişinde bulunuldu. İncelediğimiz haliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki istişarelerle uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" denildi. Putin'in görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik bir çözüme kavuşturulmasına yönelik Rusya'nın eğilimini yinelendiği kaydedilen açıklamada, Putin'in ABD'nin önerilerinin çözüme temel oluşturabileceğini dile getirdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade ettiği belirtilirken, Putin ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna konusunda Rusya-Türkiye arasındaki temasları çeşitli düzeylerde yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı aktarıldı. İki liderin, düzenli temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı, Erdoğan'ın G20 zirvesine yaptığı ziyaret ve yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini Putin ile paylaştığını bildirildi. - MOSKOVA