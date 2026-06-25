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Rusya, Ukrayna savaşı için Belarus'a baskı yaptığı iddialarını yalanladı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Wall Street Journal'ın Rusya'nın savaşı genişletmek için Belarus'a baskı yaptığı ve mali yardımları kestiği iddialarını reddetti. Zelenskiy ise Belarus'taki sinyal istasyonlarının kaldırıldığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı genişletmek için Belarus'a baskı yaptığı ve mali yardımları kesmekle tehdit ettiği iddialarını reddetti.

Rusya, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmak ve savaşı genişletmek için Belarus'u bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediği ve bu yönde baskı yaparak mali yardımları kesmekle tehdit ettiği iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu haber hakkında yaptığı açıklamada, haberin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek, Belarus'un Rusya'nın "en yakın müttefiki" olduğunu vurguladı.

Zelenskiy'den Lukaşenko'ya tehdit

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Belarus'u savaşın içine çekmeyi planladığını öne sürmüş, Belarus'taki sinyal istasyonlarının Ukrayna'ya yönelik Rus İHA saldırılarını yönlendirmek için kullanıldığını iddia etmişti. Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya söz konusu istasyonları kaldırması için bir hafta süre vermiş, Eğer o yapmazsa, biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, söz konusu sinyal istasyonlarının "çalışmayı durdurduğunu" belirtmiş, "Dürüst olmak gerekirse bunları kendileri mi kaldırdı yoksa başka bir şey mi oldu henüz bilmiyorum. Ancak bu konu üzerinde çalışıyoruz" demişti.

Belarus, birçok konuda Rusya'ya destek oluyor

Belarus, Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olmasa da Rusya'nın topraklarına taktiksel nükleer füzeler konuşlandırmasına izin vermiş ve Rus kuvvetlerinin Belarus üslerini ve eğitim alanlarını kullanmasına müsaade ediyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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