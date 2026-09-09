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Kremlin: "Barış, müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umuyoruz"

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, hafta sonu ABD tarafından yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "Bu müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umuyoruz ve Amerikalı muhataplarımızla temas halinde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, hafta sonu ABD tarafından yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "Bu müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umuyoruz ve Amerikalı muhataplarımızla temas halinde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD arabuluculuğunda hafta sonu yapılan barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerin yeniden başlatılması ve her iki taraf için kabul edilebilir bir sonuca ulaşılması amacıyla bir yol haritası hazırlanmasının mümkün olabileceği yönündeki açıklamasına cevap veren Peskov, "Bu müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umuyoruz ve Amerikalı muhataplarımızla temas halinde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda "teyit edilmiş bir siyasi iradenin" bulunduğunu aktaran Dmitriy Peskov, muhtemel bir anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyu önünde tartışmayacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arsında dün yapılan telefon görüşmesine dair detay veren Peskov, iki ülke arasındaki tutuklu takası konusunun ele alındığını ve bunun gündemin sürekli bir maddesi olduğunu bildirdi. Rus sözcü, Moskova'nın Trump'ın talebi üzerine geçtiğimiz ay ABD'li tutuklu Robert Gilman'ı serbest bıraktığını hatırlattı.

"Macaristan'la ilişkilerimizi daha da geliştirmeye açık olmaya devam ediyoruz"

Macaristan'ın 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına da değinen Dmitriy Peskov, bu işlemlerin iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini ve karşılıksız kalmayacağını belirtti. Peskov, "Aynı zamanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye açık olmaya devam ediyoruz. Bunu yapmakla ilgileniyoruz ve Rusya-Macaristan ikili ilişkilerinin değerli mirası ve deneyimi olarak nitelendirilebilecek unsurlara zarar verilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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