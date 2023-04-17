Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu

Saadet Partisi'nden istifa eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, düzenlediği basın toplantısı ile AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, düzenlediği basın toplantısında HDP ile PKK ve FETÖ terör örgütlerinin Millet İttifakı'na verdiği desteğin ülke bekasını tehdit ettiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke geleceğinde önemli bir yük üstlendiğini ve bu yüzden Türkiye Yüzyılı için sonuna kadar destekçisi olacağını kaydetti. Özgan, "Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadı. Daha önceki dönemlerde 60 darbesini yaşadı. Dış güçler tarafından yapılan darbe, başbakan ve bakanlar astırdı. Sonra 80 darbesi oldu. Sağ sol çatışması yaşattılar. Bu dış kaynaklıydı. Gençleri birbirine düşürdüler ve genç fidanlarımıza kıydılar. PKK'yı hortlattılar. Milyarlarca dolarlık kaynağımıza mal oldu. Necmettin Erbakan, Merve Kavakçı'yı darbelerle derdest etmeye çalıştılar. Gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, o paralel yapı darbe yaptı ve bunların tamamı dış kaynaklıydı. Şimdi yeniden ortaya çıkıyor. 2023 önemli bir seçim" dedi.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli savunma sanayii ve otomobillerin dünyada marka olduğunu kaydeden Başkan Özgan, Millet İttifakı'nın ortaklarının milli üretimlere olan tepkisini sert sözlerle eleştirerek, "Artık özellikle savunma sanayiinde Türkiye bir dünya markası oluyor. Bayraktar'ın ASELSAN'la ve uçağımızdan helikopterimizle, SİHA'larımızla bunun sahada ne anlama geldiğini gördük. Özellikle önce Suriye'de gördük. Suriye'deki terör devletini önledi. Libya'da gördük. Libya'yı ele geçirmeye çalıştılar ama Türkiye'nin desteğiyle Libya en azından şu anda kendi öz hükümetine kavuştu. Doğu Akdeniz'de aynı çabayı sarf ediyoruz. Karabağ'da aynı milli mücadele. Bu irade, bu iktidar, Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı ama eskiden bir helikopter gönderememiştik. SİHA'larımız da oradaydı ve darmadağın etti. Ermenistan'ın ve onun işbirlikçileri Fransa'sı vesairesi, Amerika'sı orada. Sadece ülkemiz değil komşularımıza da milli savunmada milli üretimlerimizle, milli duruşumuzla destek verdik" diye konuştu.

PKK ve terör örgütlerinin Millet İttifakı'na destek açıklamalarının ardından istifa kararı verdiğini aktaran Başkan Kazım Özgan, "Terör örgütleri bir tarafı destekliyor. PKK bakıyorsun Millet İttifakı diyor. FETÖ'cüler bakıyorsun Millet İttifakı diyor. Amerika'sı bakıyorsun yine orayı diyor. Alman'ı yine orayı diyor. Siyonistler orayı diyor. Kimler Cumhurbaşkanımızın devamını istiyor? Türk dünyası istiyor. Afrika'nın mazlum milletleri istiyor, İslam ülkeleri istiyor. Bu da neyi gösteriyor? Düşman okları nereye işaret ediyorsa oraya dikkat edin. İşte oklar Tayyip Erdoğan'ı işaret ediyor. Demek ki Tayyip Erdoğan doğru yolda. Biz de bu ülkenin bir evladı olarak, bir belediye başkanı olarak her zaman doğru olanı vatanımız için, milletimiz için iyi işler yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kapalı kapılar ardında gizli görüşmelere karşıyım. İstanbul seçimi nasıl kazanıldı? PKK desteğiyle. Ankara seçimi de öyle, diğer yerlerde aynı şekilde. Yani bunu görüyoruz. İlla masanın yedinci masa olması gerekmiyor ama var işin içinde. Beni bu rahatsız etti. FETÖ'cüler seçim olsun da biz kazanalım diyorlar. Biz Türkiye'ye gelelim, hesap soralım. İşte bu diyelim ki işin içinden olan aklanıp bir şekilde tekrar aynı yapının Türkiye'nin başına bela olması yönünde. Ben bunlardan dolayı Cumhur İttifakı'nın, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iradesi ile yapılan doğrunun yanındayım. Gezi Parkı'nı kurtardı. Bu irade 15 Temmuz'u kurtardı. Hiçbir insan kelle koltukta havalimanına gelip oradan milletiyle beraber o darbeyi bastırmazdı. Ama gerçekten bastırdı. Ondan dolayı ben yürekli Cumhurbaşkanını takdir ediyorum. ve bundan sonra da çabamız Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanının tekrar olması yönünde olacaktır" dedi.

Saadet Partisi yetkililerine tepkisini dile getirdiğini, cevap alamadığını kaydeden Özgan, "CHP genel başkanıyla görüşmedim ama Saadet Partisi ile görüştüm. İlk geldiğinde burada İlyas Bey'le de konuştum. Cevap alamadım" dedi.

İstifa kararı sonrasında olumlu dönüşler aldığını aktaran Özgan, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı liselerinin kendini memnun ettiğini ve ülke bekası için destekleyeceğini kaydederek, "Ben mazbata almış gibi oldum. Yani çok arayan var. Demek ki Kozan'da benim gibi düşünen çok. Bundan da mutluyum. Genel itibariyle halkımızın memnun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki üzülenler de olabilir. Çünkü farklı düşünenler var. Ama ben gerçekten hayatım boyunca çocukluğumdan beri milli düşündüm" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ADANA