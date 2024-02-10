'KÖYLERDE SU ABONELİĞİ 500 LİRA OLACAK'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'ne katıldı. Altınok, Kahramankazan'da pek çok hizmeti bulunduğunu belirterek, "Kazan'ımızın birçok köyünde Altınok'un hizmeti vardır. Keçiören Belediye Başkanı'yken vardı üstelik. Şimdi vakit geldi. Ankara'mızın makus talihini hep beraber değiştirecek miyiz? Diyor ki; 'Az laf çok iş.' Ama ortada resim var; ne iş var, ne eser var. Kazan'ımızın köylerini Kazan Belediye Başkanı yaptı; altyapısı, kanalizasyon, eksik olan üstyapısı, asfaltı, taşı. Nüfusu çok olan, çocuk ve gençlerimizin olduğu köylerimizde spor tesislerini yapacağız. Halı sahaları yapacağız. Basketbol sahalarını yapacağız. Voleybol sahalarını yapacağız. Her köyden Büyükşehir Belediyesi'ne bir personel alacağız. Onlar, parkların bakımını yapacak. Şu an köylerimizde veya Kazan'da su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira. Ne oldu, köylerde sayaçları sökecektin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Sayaçları şöyle söktüreceksin; vatandaş 30 bin lirayı, 40 bin lirayı verip su abonesi olamayacağı için sayaçların takılmasına bile gerek kalmadı. 'Köylerden su parası almayacağım, sayaçları sökeceğim' dedi. Kaç lira su parası geliyor? Köylerde, su aboneliği 500 lira olacak" dedi.

'VERDİĞİNEN FAZLASINI ALIYORSUN'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sürdüren Altınok, "Bala'da şunu dediler; 'Başkanım su abonesi olacağız.' 54 bin lira faturayı gösterdiler bana. Asfalt yok, asfalt katılım payı. Kanal yok, kanal katılım payı. Dolayısıyla şu an köylülerimiz ineğini sattı, koyunu, kuzusunu sattı, su faturası ödüyor. 10 bin, 12 bin, 14 bin lira. Hani ne oldu tarımı destekleyecektin? Verdiğinden çok fazlasını alıyorsun. Biz tarımı destekleyeceğiz. Ankara'mızı bir tarım şehri yapacağız. Tarımın başkenti bir Ankara. Tohum desteğimizi 2 tondan 5 tona çıkarıyoruz inşallah. Mazot desteğini 100 litreden 500 litreye çıkartıyoruz. Nereden alacak bu mazotu? Mazotu Kazan'daki benzin istasyonlarından alacak. 'Ben Ankara'ya hizmet yapmadım. Benim eserim yok, projem yok. Yardım yaptım' diyor. Yapmış olduğu yardım bütçenin yüzde 4'ü ama Ankara'mızın 5 yılda yönettiği bütçesi 300 milyar liradır. Pekala bütçenin yüzde 96'sı nereye gitti; Ankara'da eserin yok, hizmetin yok" diye konuştu.

Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,