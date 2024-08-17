Üye Girişi
Haberler

Kosova'da genel seçimlerin tarihi belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te yapılacağını duyurdu. Siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile yapılan istişareler sonucunda belirlenen tarih açıklandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te yapılacağını duyurdu.

Kosova'da genel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile yapılan istişarelerin ardından genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te düzenleneceğini ifade etti.

Kurti hükümeti, 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak

Öte yandan, ülkedeki son genel seçimler Şubat 2021'de yapılmış, Başbakan Albin Kurti'nin Vetevendosje partisi yüzde 50'nin üzerinde oy almıştı. Kurti liderliğindeki hükümet, 22 Mart 2021'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Kurti hükümeti, 9 Şubat'a kadar görevde kalması halinde 4 yıllık görev süresini tamamlayan ilk hükümet olacak. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kosova Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Genoa Inter maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Genoa Inter ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Al Hilal Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Al Hilal Al Nassr ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Adana Demirspor Ç.Rizespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title