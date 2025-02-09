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Kosova'da Genel Seçimler Başladı

Kosova'da Genel Seçimler Başladı
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Kosova'da halk, yerel saatle 07.00 itibarıyla genel seçimler için oy kullanmaya başladı. 1 milyon 970 bin 944 kayıtlı seçmen ve yurt dışında 104 bin 924 seçmen, toplam 903 seçim merkezinde oy verme işlemini gerçekleştiriyor. 120 sandalye için 1,280 milletvekili yarışıyor.

Kosova'da halk yerel saatle 07.00 itibarıyla genel seçimler için oylarını kullanmaya başladı.

Kosova'da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 1 milyon 970 bin 944 seçmen ve yurt dışında 104 bin 924 seçmen, ülke genelinde kurulan 903 seçim merkezinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşın ardından düzenlenen 9'uncu genel seçimde sandıklar 19.00'da kapanacak. Bugün gerçekleşen genel seçimlerde 18 yaşını yeni doldurmuş 125 binden fazla gencin ilk kez oy kullanacağı belirtildi.

Seçimleri sürecin güvenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) tarafından görevlendirilen 100 kişilik gözlemci ekibi takip ediyor.

Meclisteki 120 sandalye için bin 280 milletvekili yarışıyor

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimlerde aralarında 3 Türk siyasi parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ve Kosova Adalet Türk Partisi'nin (KATP) de bulunduğu 28 siyasi oluşumun adayları 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Meclisteki 120 sandalye için toplamda bin 280 milletvekili yarışırken, sandalyelerin 10'u Sırp topluluğuna, 10'u da ülkedeki Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı ve Goralı temsilciler için ayrıldı.

Şimdiye kadar 8 kez erken seçime giden Kosova'da Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümet, 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet oldu. Ülkedeki son genel seçimler Şubat 2021'de yapılmış, Başbakan Albin Kurti'nin Vetevendosje partisi oyların yüzde 48,17'sini almıştı. Kurti liderliğindeki hükümet, 22 Mart 2021'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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