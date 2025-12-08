Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: "Priştine'den Şam'a kalplerimiz birlikte atıyor"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Suriye devriminin birinci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, "Suriyeli dostlar, bilin ki Kosova sizinledir. Her adımda ortağınız, dostunuz ve müttefikiniz olacağız. Priştine'den Şam'a kalplerimiz birlikte atıyor. Kurtuluş Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye halkı ve Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya gönderdiği mesajına, "Tüm Suriye halkının Kurtuluş Günü kutlu olsun" ifadeleriyle başlayan Osmani, "Bu tarihi yıl dönümünü anarken, Kosova halkı ve kurumları adına hitap etmek benim için bir onurdur. Bu gün, yalnızca özgürlüğün yeniden kazanılmasını değil, aynı zamanda bir halkın umudunun yeniden doğuşunu temsil ediyor" dedi.

Osmani, "Kosova ve Suriye, baskı, zulüm ve hayal bile edilemeyecek acıların en karanlık sayfalarını yaşadı. Ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın, acıyı amaca ve güce dönüştürmenin ne demek olduğunu da öğrendik. Bir halkın özgürlük arzusunu hiçbir gücün söndüremeyeceğine dair inancımızda kararlı durduk. Adaletin gecikse bile daime bir ses bulduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

"Her adımda ortağınız, dostunuz ve müttefikiniz olacağız"

Kosova'nın özgürlüğünü çok büyük fedakarlıklar ve cesaretle kazandığını ve aynı ruhun Suriye için de geçerli olduğunu vurgulayan Osmani, "İşte sahip olduğumuz bu direniş ruhu, iki ülkeyi birbirine bağlayan şeydir. Bu yıl, Kosova ve Suriye'nin birbirini karşılıklı olarak tanımasıyla iki ülke arasında yeni bir dönem başladı. Bu tanıma, özgürlüğün bedelini ve omuz omuza durmanın kıymetini bilen iki halk arasındaki ahlaki bir bağdır" ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Suriye ile iş birliği ve ortaklık konusunda heyecan duyduğunu ifade eden Osmani, "Suriyeli dostlar, bilin ki Kosova sizinledir. Her adımda ortağınız, dostunuz ve müttefikiniz olacağız. Priştine'den Şam'a kalplerimiz özgürlük, onur ve ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk için birlikte atıyor. Kurtuluş Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kosovalı lider, mesajını Arapça "Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler" ifadeleriyle sonlandırdı. - PRİŞTİNE