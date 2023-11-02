Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Avrupa Konseyi üyeliğinin önemini vurguladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin Avrupa Konseyine üyeliğinin tüm vatandaşların ayrım göstermeden refahı ve insan haklarının korunması için gereklilik olduğunu belirtti. Osmani, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler Komitesi Kosova Rapörtörü Dora Bakoyannis ile görüştü.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin Avrupa Konseyine üyeliğinin tüm vatandaşların ayrım göstermeden refahı ve insan haklarının korunması için gereklilik olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik talebiyle ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler Komitesi Kosova Rapörtörü Dora Bakoyannis ile bir araya geldi.

Osmani, görüşmede, ülkesinin Avrupa Konseyine üyeliğinin yalnızca Kosova Cumhuriyeti'nin önceliği değil, aynı zamanda tüm vatandaşların ayrım gözetmeden refahı ve insan haklarının korunması için de gereklilik olduğunu vurguladı.

Üyeliğe ilişkin resmi oylamaya geçilmesi amacıyla Kosova'nın başvurusu hakkındaki görüşün tartışılması ve oylanmasının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Osmani, "Avrupa Konseyi gelecek yıl kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayacak. Bu nedenle kıtamızdaki ana insan hakları örgütü olarak Avrupa Konseyinin, değerler ailesine katılmayı amaçlayan demokratik bir ülkeye kapıyı açması çok sembolik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kosova ziyareti 3 gün sürecek Bakoyannis, liderler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya ve dini yetkililerle görüşecek.

Bakoyannis, ziyaretin ardından Kosova'nın konseye üyelik başvurusuyla ilgili bir görüş hazırlayacak. Görüş, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderilecek ve Kosova'nın üyeliği konusunda nihai karar verilecek.

Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 24 Mayıs 2023'te Kosova'nın konseye üyelik talebini onaylayarak AKPM'ye ilettiğini duyurmuştu.???????