Kore Gazileri ve Aileleri Adıyaman'da Büyükelçiyle Buluştu

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da Kore gazileri ve aileleriyle bir araya geldi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kore Büyükelçisi Lee, Kore gazileri ve aileleriyle bir araya geldi

ADIYAMAN - Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da Kore Gazileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Bir otelin salonunda düzenlenen toplantıya, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki Kore heyeti, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kore gazileri, aileleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri çok sayıda kişi katıldı. Kore marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kore halkı ve hükumeti hiçbir zaman ahde vefadan geri kalmamıştır. Geçmişte o dostluğu gösteren o kadirşinaslığı gösteren insanlara karşı her zaman ahde vefayı en üst seviyede tutmuş, bunun en büyük örneğini yıllardır Kore gazilerine yaptıkları hizmetlerde, Kore gazi torunlarına yaptıkları eğitimlerde gördüğünüz gibi en son da 6 Şubat depreminden sonra gördük. En iyi şekilde organize oldular ve ülkemizde deprem bölgelerinde başta büyükelçimiz olmak üzere hepsi burada çalıştılar. Yardımcı oldular ve halen oluyorlar" dedi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise konuşmasında, "Bu iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin temelinde Kore gazilerinin yaptıkları fedakarlıkları ve katkıları var. Bu ülke arasındaki dostluk ilişkisinin temelini sağlayan Kore gazilerinin aileleriyle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında, "Yıllar öncesinde ülkemizin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmek adına Kore'de gerçekleşen bu haksızlığa karşı doğru tarafın içerisinde yer alarak orada sunduğu katkı, buradan giden vatan evlatlarımızın orada kanlarıyla ödediği bedel, Kore halkına sağladıkları katkı hiçbir zaman Kore halkı ve devleti tarafından unutulmadı. Bunu yaşadığımız bütün dönem içerisinde her zaman şahit olduk. Bu bağ güçlü bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ise, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kore heyetine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kore gazilerine ve ailelerine çeşitli hediyeler ve plaketler takdim edildi. Program sonunda programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.