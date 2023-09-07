Konya Valisi Üniversite Güvenliği İçin Toplantı Yaptı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentteki üniversitelerin güvenliğine yönelik etkin tedbirlerin alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin toplantı yaptı. Toplantıda, üniversitelerin güvenliği ve öğrenci barınma konuları ele alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentteki üniversitelerin güvenliğine yönelik etkin tedbirlerin alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin toplantı yaptı.

Vali Özkan başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı'nda, il ve ilçelerdeki yurtların kapasiteleri, öğrenci yurtlarının hazırlık durumu, yedekte kalma ihtimali olan öğrencilerin barınmaları için çözüm önerileri ele alındı.

Özkan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, üniversiteler açılmadan önce, öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini istişare ettiklerini söyledi.

Toplantıda öncelikli olarak mevcut durumun analizinin yapıldığını ifade eden Özkan, "İlgili birimlerimiz ve üniversitelerimizin geçmiş dönemdeki tecrübeleri masaya yatırıldı. İyileştirmeye açık alanları hep birlikte tespit ederek, fiziki altyapıyla ilgili analizler yapıldı." dedi.

Özkan, bu doğrultuda belirlenen hedeflerin hayata geçirilebilmesi için el birliğiyle çalıştıklarını anlattı.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim, öğretim ve kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi için, güvenlik birimleriyle de analizlerin yapıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda güvenlik hizmetleri yurdun dört bir yanında iyileştirilirken, aynı zamanda gençlerimizin maruz kalacağı risklerin bertaraf edilmesi yönünde de stratejik düzeyde eylem planları üretilmiş durumda. Konya'da yurt kapasitemiz yeterli, öğrencilerimizin hepsini yerleştireceğiz. Geçiş döneminde belki bir iki hafta beklemeler olabilir. Ancak bununla ilgi hem özel yurtlar hem de kamu misafirhanelerini hazır hale getirdik."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile kentteki üniversitelerin rektörleri katıldı.