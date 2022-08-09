Konya haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Konya'da Konya haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'ya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'ya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sporcuların kaldığı Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü'ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, burada incelemelerde bulundu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika İlham Aliyev Konya Politika Güncel Haberler

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