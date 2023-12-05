Konya Meram Belediyesi Hizmet Araçları Kameralarla Takip Ediliyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hizmet araçları artık kameralarla da 7/24 takip ediliyor. Kameralı takip sistemi, hizmetin hız ve verimliliğinden güvenliğe kadar pek çok yönden fayda sağlıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hizmet araçları araç takip sisteminin yanı sıra artık kameralarla da 7/24 takip edilmeye başlandı.

Meram Belediyesi Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hizmet araçları yerleştirilen kameralarla artık 7/24 canlı izleniyor. Çalıştığı sürece kayıt yapan sistem hizmetin hız ve verimliliğinden güvenliğe, kışın kar küreme çalışmalarının takibinden günlük güzergahların denetimine kadar pek çok yönden büyük fayda sağlıyor.

"İlçemize hizmette kaliteyi artıracak ne varsa biz oradayız"

Belediyenin sahada sürekli hizmet veren Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü araçlarına yerleştirilen kameralı takip sisteminin hizmette kaliteyi maksimum düzeyde artıracağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sistemin uygulanmaya başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu iki müdürlüğümüze ait tüm hizmet araçlarımız araç takip sistemi üzerinden kesintisiz takip ediliyordu. Bu sisteme şimdi de kameralar eklenerek bu takip canlı hale getirildi. Takip sistemimiz sayesinde araçların konum, hız, rota bilgilerini sıkı bir şekilde takip edebiliyor, denetimini sağlayabiliyor, filomuzu yönetebiliyor ve yönlendirebiliyoruz. Bunun yanı sıra bu sisteme ilave ettiğimiz kameralar hizmette kalite ve verimliliğe artı yararlar sağladı. Araçların çok daha verimli kullanımının önünü açan kameralar sayesinde ekiplerimizi artık daha hızlı yönlendirilebiliyor ve daha sıkı kontrol altında tutulabiliyoruz. Anlık canlı takibin yanı sıra geçmişe dönük kamera kayıtlarına ulaşabiliyor ve sorunlarla ilgili anlık değerlendirmeler de yapabiliyoruz. Performans değerlendirmesi yapabilmemizi de sağlayan kameralar, personel güvenliği noktasında da büyük yarar sağlıyor. Sistemin uygulamaya geçmesiyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış aylarında kar küreme çalışmalarını yakından takip edebiliyor ve hızlı müdahaleler gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin günlük güzergah çalışmalarını yakından denetleyebiliyor ve bir aksaklık yaşanmamasını sağlayabiliyoruz. Personelin bilgilendirilmesinden teknolojinin kullanımına kadar hemşehrilerimize hizmette kaliteyi ve verimliliği artıracak tüm etkenleri kullanmaya gayret ettik. Araçlarımıza eklenen bu kameralar da bu anlayışımızın bir ürünü oldu. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KONYA