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Konya haber: Konya Büyükşehir Akören'de mahalle yolu standardını yükseltiyor

Politika Haberleri

Konya haber: Konya Büyükşehir Akören'de mahalle yolu standardını yükseltiyor

Konya gelişmesine göre Konya genelinde sorumluluk alanındaki mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Akören'e kazandıracağı 32,4 kilometre yolun 19,4 kilometrelik bölümünü tamamladı.

Konya genelinde sorumluluk alanındaki mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Akören'e kazandıracağı 32,4 kilometre yolun 19,4 kilometrelik bölümünü tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde Akören ilçesine 32,4 kilometre mahalle yolu kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında kaliteyi ve konforu yükseltemeye devam ettiklerini söyledi. Konya genelinde bu yıl 600 kilometreden fazla mahalle yolu çalışması yapacaklarını hatırlatan Başkan Altay, "Yol yatırım seferberliğimiz sürüyor. Bu çerçevede Akören ilçemize bağlı; Dutlu Mahalle Yolu, Orhaniye-Kavak ve Akören-Bozkır Bağyurdu arasında toplamda 19,4 kilometrelik mahalle yolunu tamamladık. Yine aynı bölgede 13 kilometrelik bir yol çalışması daha yürütüyoruz. İnşallah kalan kısmı da en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 22 milyon liraya mal olacak yolların Konyamız ve Akörenimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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