Konya'da İsrail'in Filistin'deki zulmü protesto edildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yaptığı zulmü protesto etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik savaş suçu sayılabilecek birçok saldırıyı içeren zulmüne tepkiler her geçen gün artıyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne tepki olarak sabah namazında bir araya geldi. Selim Sultan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi, destek mesajları verildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programa katıldı.

"Bu savaş değil bir soykırımdır"

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Filistin'e yapılan saldırıları şiddetle kınadığı ve Müslümanların İsrail'e karşı birlik olması gerektiğinin belirtti. Ahmet Babuççu, "İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hudutları içerisinde muhafaza eden Kudüs, tarihten bu yana biz Müslümanların yegane mücadelesi olmuştur. 75 yıldır Filistin'de süregelen işgal, sömürge ve zulüm her geçen gün artarak, katlanarak devam etmektedir. Bu kadim bölge için her zaman ve her zeminde, hangi şartta olursa olsun barışın, düzenin ve suhuletin sağlanması adına atılması gereken her adım boynumuzun borcudur. Gazze halkının 7 Ekim sabahı başlattığı 'Aksa Tufanı'nda kardeşlerimizin daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Gazze'nin yoğun bombardımana tabi tutulması ve orantısız güç kullanılması dolayısıyla bölgede ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Gazze'de 16 yıldır kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere milyonlarca insan temel gıda, su, ilaç, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişemiyor. Bölge ablukaya alınarak adeta açık hava hapishanesine çevrilmiştir. 7 Ekim'den bu yana İsrail her 5 dakikada 1 kişiyi ve her 3 saatte 1 çocuğu katletmektedir. Yaşananlar savaş değil bir soykırımdır. Filistin halkına yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sivil yerleşimlerin, hastanelerin ve altyapı tesislerinin bombalanmasını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, zulmün ve işgalin sona ermesi için tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz; Şimdi sıra tüm dünya Müslümanlarındadır. Şimdi sıra bizlerdedir. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır" dedi. - KONYA