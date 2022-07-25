Konya Büyükşehir Ilgın'da mahalle yolu standardını yükseltiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde sürdürdükleri çalışmalar çerçevesinde Ilgın'da 47,5 kilometre mahalle yolu yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yürüttüğü yol çalışmaları çerçevesinde Ilgın'a bu yıl 47,5 kilometre mahalle yolu daha kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda kaliteyi ve konforu yükseltmeye büyük önem verdiklerini ifade ederek bu doğrultuda yalnızca 2022 yılı içerisinde 596 kilometre uzunluğunda mahalle yolunu Konya'ya kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Bu çerçevesinde Ilgın'da da yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Ilgın ilçemizde 8,1 kilometrelik Yukarıçiğil-Belekler yolunu tamamladık. 1,5 kilometrelik Eldeş-Gökçeyurt, 10 kilometrelik Gökçeyurt-Selçuklu sınırı, 16 kilometrelik Argıthanı-Çavuşçugöl, 5,9 kilometrelik Ağalar Mahallesi ile 6 kilometrelik Ilgın Şeker Fabrikası yolunda çalışmaların bitirilmesi için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Toplamda bu yıl Ilgın ilçemize yapacağımız 47,5 kilometrelik mahalle yolu çalışmamız 33 milyon lira bedelle hayata geçirilecek. Konya'mız ve Ilgın'ımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika