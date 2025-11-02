Haberler

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Eskişehir'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım" dedi. Bunun üzerine Ünlüce, "Biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin salondan ayrılması üzerine konuşmasına devam etti.
  • Müsavat Dervişoğlu, Ayşe Ünlüce ile yaşadığı diyaloğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaşacağını açıkladı.

Eskişehir'de İYİ Parti İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"PALANIN ÖBÜR TARAFINI DA KULLANMAYACAĞIM"

Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Tamam karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim başka türlü anlaşılır" dedi.

"BİZ MÜSAADENİZİ İSTEYELİM, SİZ RAHAT KONUŞUN"

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Genel başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

"DİYALOĞU ÖZEL İLE PAYLAŞACAĞIM, BUNU BİLİN"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından, "Ben sizin zaman darlığınızı bildiğim için, kürsüye çıkmadan önce de söyledim. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Sayın belediye başkanımızla yaşadığımız diyaloğu sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le paylaşacağım, bunu bilin. Ben yüz yüze konuşmayı seven birisi olduğum için" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin salondan çıkmasının ardından konuşmasına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
