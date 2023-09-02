Konak Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Konak Belediye Meclisi eylül ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan'ın yönettiği oturum, ağustos ayı boyunca Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan film gösterimiyle başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gerçekleşen toplantıda barışa vurgu yapan Başkan Vekili Aslan, meclis açış konuşmasında "Hiç savaş olmamasını umuyor ve diliyoruz. Ama ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde savaşlar var. Yine de biz dünyaya barışın hakim olmasını diliyoruz" dedi.

KONAK MECLİSİNDEN İKİ İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

Konak Belediye Meclisi toplantısında parti kongrelerinde ilçe başkanlığına seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi. CHP Konak İlçe Başkanlığına seçilen Ozan Ali İlgazi ve MHP Konak İlçe Başkanlığına seçilen Ahmet Yeniçırak tebrik edilirken, ilçe başkanlığı seçimi için meclis üyeliğinden istifa eden İlgazi'den boşalan komisyonlara yeni görevlendirme yapıldı. İlgazi yerine meclis üyeliğine gelen Ahmet Yıldız, Plan ve Bütçe, Spor ve Eğitim ile İnsan Hakları ve Emek komisyonlarına katıldı. Yapılan kapalı oylamayla divan üyeliğine Burhan Yılmaz asil, Orçun Altanhan yedek olarak seçildi.