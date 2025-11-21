Haberler

Komisyonun "İmralı" kararına Dervişoğlu'ndan zehir zemberek tepki

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda İmralı'ya gitme kararı çıkmasına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır. dedi.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı aldı.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kararı 'devleti teröristle eşitlemek' olarak nitelendirdi.
  • Dervişoğlu komisyonun karar nisabının kurnazca planlandığını ve sürece karşı çıkan partilerin meşrulaştırma için kullanıldığını belirtti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısından İmralı'ya gitme kararı çıktı. Komisyonda en baştan bu yana yer almayan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'ndan karara zehir zemberek tepki geldi.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT "İMRALI KARARI" TEPKİSİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dervişoğlu şunları söyledi: "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.

Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim. Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

"TARİH BU OLUP BİTENLERİ ASLA AFFETMEYECEKTİR"

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim. DEM Parti'nin hedefi, Sayın Bahçeli'nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir. Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Atamiz olsaydi, Terorle oturmazdi..Bizim VatanSever Kürt kardeslerle problemimiz yok. Ama Vatani bolmeye calisanlara Türk Milleti geregini yapacaktir

Haber YorumlarıHasan Arslan:

atan olsaydımı ula 80 yılın 40 yılı senin atan yönetti 40 bin şehit verdik öldürdüğümüz kandırılmış pkklılatında annesi babası var tıpkı 3 yıldır evlat nöbeti tutan anneler gibi onlarda evlat yaklaşık 60 bin de onlardan gitti yani 100 bin ana evladı öldü buna bir dur demenin zamanı gelmedimi

Haber YorumlarıGenco:

Her şey Vatan ve Milletin Bütünlüğü için, Güçlü bir Türkiye için zaten :)

Haber YorumlarıHasan Arslan:

adıdan belli zaten Asena gibi kıvraksınız

Haber Yorumlarıbekir yapici:

aynen ben kibris gazisiyim bölügümde benle beraber iki istanbullu bir trabzonlu bir egeli bir balikesirli iki trakyali ikide hatayli arkadasimiz vardi geri kalan erat hatta komutanimiz güney ve güneydoguluydu birbirimize canimizi emanet etmistik ve osmanli devletinden arta kalanlar olarak yüz yillardir kökene bakmadan aile olmusuz ben Türk Kürt kardestir pkk feto ve arap dötü yalayanlar ülkeye kötülük düsünenler haindir.

Haber YorumlarıHasan Arslan:

niye üç beş oy için seçimlerde el ele kol kola sevişirken yüce meclise ayip olmuyormuydu güzel salladık iyi salladık akpyi derken onları meclise sokarken meclisimize leke olmuyormuydu şimdi evlatlarımız ölmesin analar ağlamasın diye atılan bu mübarek hareket neden meclisimize leke getirdinki aslında en büyük leke sizin varlığınızdır

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Mhp li vekillerle Apo yanyana... Ne güzel poz olur, yakışır, Akp li vekilleri de yanına alınca yerli ve milli olurlar. Hasretle kucaklaşıp sarılırlar, öpüşüp koklaşırlar.

Haber Yorumlarıali tartan:

İmamoğlu’yla Yanyana gelince iyiydi şimdi ne oldu

