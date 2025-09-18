'Komisyondan çekildiler' iddialarına DEM Parti'den yanıt

Dem Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekilmediklerini, yalnızca oturumdan ayrıldıklarını açıkladı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nuntoplantısında gerginlik çıktı. Bir konuşmacının kullandığı "PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir" ifadeleri sonrası çıkan tartışma çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından DEM heyeti toplantıdan çekilirken; aynı konuşmacı polis ve askere de sert ifadeler kullanınca MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi.

"KOMİSYONDAN ÇEKİLDİLER" İDDİASINA DEM PARTİ'DEN YANIT

Dem Parti, komisyon toplantısından ayrılmasının ardından basında "Komisyondan çekildiler" yorumlarına neden olurken; DEM Parti yaptığı açıklamayla komisyondan çekilmediklerini, sadece oturumdan ayrıldıklarını duyurdu.

"DEM Parti olarak, barış dilini ve demokratik çözüm aklını öne çıkarmaya ve bu konuda pozitif bir rol oynamaya çalışıyoruz" denilen açıklamada, "Aynı sorumlu yaklaşımın komisyonda üyesi olan bütün partiler tarafından da geliştirilmesi gerektiğini her fırsatta belirttik ve bu vesileyle bu ihtiyacı tekrardan hatırlatıyoruz.

Önümüzdeki günlerde komisyonda konuşacak kişi ve kurum temsilcilerinin toplumsal barışa katkı sağlayacak, sürecin ruhuna uygun, sorumlu ve hassas bir dil kullanacaklarını temenni ediyoruz. Bin bir emekle geliştirilen bu süreçte, dilde özen ilkesinin en yılmaz savunucularından olduğumuzdan hareketle, aklı ve vicdanı zehirleyen, ortamı bulanıklaştıran ve ortak aklın oluşumunu sekteye uğratacak yaklaşımlara da taviz vermeyeceğimizi belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"1 EKİM'DEN İTİBAREN TBMM BARIŞ MESAİSİ YAPMALI"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin çok önemli bir parçasıdır. Bu komisyonun çalışmalarını en güçlü şekilde devam ettirmesi, Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar aralayacaktır.

Komisyonun önümüzdeki günler itibariyle geçiş dönemi yasaları, infaz yasası, TMK-TCK ve yerel yönetimler başta olmak üzere demokratikleşme yasalarını eş zamanlı bir şekilde görüşerek ihtisas komisyonlarına iletmesi gerekmektedir. 1 Ekim'den itibaren TBMM barış mesaisi yapmalı, bu mesainin mutfağı da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmalıdır.