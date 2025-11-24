Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nun dünkü oturumunda ilginç anlar yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kendi partisinin milletvekillerine yönelik tepkisi komisyona damga vurdu.

CHP'Lİ ÇAKIR'DAN PARTİSİNİN MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ: NAMUSLU ADAMIM BEN

Çakır, Halk Tv'nin kendisi hakkında "sabıkalı" diye haber yapmasına tepki gösterdi. Partisinin milletvekillerine serzenişte bulunan Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum. Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben, nerem sabıkalı" dedi.

Çakır'ı diğer CHP'li vekiller sakinleştirmeye çalıştı. Çakır güçlükle sakinleşirken, o anlar kameraya yansıdı.