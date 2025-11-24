Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ilginç anlar yaşandı. Bir televizyon kanalının kendisi hakkında "sabıkalı" ifadesi kullanmasına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, kendi partisinden vekillere tepki gösterdi. Ayağa kalkıp CHP sıralarına dönen Ufuk Çakır, "Namuslu adamım ben, nerem sabıkalı? Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum." dedi.
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nun dünkü oturumunda ilginç anlar yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kendi partisinin milletvekillerine yönelik tepkisi komisyona damga vurdu.
CHP'Lİ ÇAKIR'DAN PARTİSİNİN MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ: NAMUSLU ADAMIM BEN
Çakır, Halk Tv'nin kendisi hakkında "sabıkalı" diye haber yapmasına tepki gösterdi. Partisinin milletvekillerine serzenişte bulunan Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum. Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben, nerem sabıkalı" dedi.
Çakır'ı diğer CHP'li vekiller sakinleştirmeye çalıştı. Çakır güçlükle sakinleşirken, o anlar kameraya yansıdı.