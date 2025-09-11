Komandolar taşıdıkları bayrakları Tatar'a sundu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla başlayan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü", Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı, 8-12 Eylül arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla KKTC'de gerçekleştiriliyor. Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edildi. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile çok sayıda askeri yetkili ve basın mensubu izledi. Tatbikat, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın komando birliklerince karşılanması ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç'ın konuşmasıyla başladı.

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, 'kalırsam gazi, ölürsem şehit' şiarıyla ayaktadır"

Kılınç, tatbikatın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin taarruz ve harekat kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir tatbikat olduğunu ifade etti. Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC güvenlik güçlerinin katılımıyla icra edilen tatbikatın, birliklerin taarruz, hava taarruzu, hava indirme ve muharebe arama-kurtarma harekatlarını eş zamanlı planlama ve icra kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bölgesel ve küresel belirsizliklerin yoğun yaşandığı coğrafyada, Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını dile getiren Kılınç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin her türlü göreve etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde hazır olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunmaya devam ettiklerini belirten Kılınç, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, 'kalırsam gazi, ölürsem şehit' şiarıyla ulusal hak ve menfaatlere zarar verebilecek her türlü girişime karşı ayaktadır" dedi.

Tatbikat kapsamında deniz ve hava unsurlarının katılımıyla icra edilen faaliyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya orduları arasındaki seviyesini gösterdiğini kaydeden Kılınç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 1964'te şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andı.

Korgeneral Kılınç'ın konuşmasının ardından katılımcılara bilgi verilerek tatbikatın fiili bölümü icra edildi. Operatif seviyede birleşik, müşterek, fiili ve atışlı olarak planlanan tatbikatta tabur görev kuvveti tatbikatları ile sızma, hava hücum, hava indirme, birleşme, muharebe ve arama-kurtarma harekatları icra edildi.

Tatbikatta ayrıca G Sınıfı Fırkateyn, Kılıç-II Sınıfı Hücumbot, ATS Sınıfı Römorkör, 4 adet F-16 savaş uçağı, CN-235 (CASA) nakliye uçağı, T-129 Atak helikopteri, T-70 Sikorsky helikopter, AS-532 Cougar helikopter, Bayraktar TB2 ve Anka İHA/SİHA'lar ile M48 A5T2 tankı kullanıldı.

Tatbikatın yönetimi Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılırken, kontrolü KTBK Komutanlığı, icrası ise 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı tarafından üstlenildi.

Komandolar taşıdıkları bayrakları Tatar'a sundu

Tatbikatın fiili bölümünün ardından paraşütçüler, Türkiye ve KKTC bayraklarıyla atlayış yaptı. Helikopterle seyir alanına inen komando ekibi, taşıdıkları bayrakları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Daha sonra hava ve deniz unsurlarının tören geçişi yapıldı.

Program, Tatar'ın tatbikatı başarıyla icra eden personele ödül vermesi ve protokolün kullanılan silahların sergilendiği alanı gezmesiyle sona erdi.

İlk kez 2019 yılında Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in anısına düzenlenen tatbikatın bu yıl 7'ncisi icra edildi. - GİRNE