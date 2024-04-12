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Koltuğa oturur oturmaz 270 işçinin görevine son vermişti! Ceyhan Belediye Başkanı Aydar konuştu

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, göreve başladıktan sonra 270 işçinin işine son vermesiyle gündeme geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Aydar, işten çıkardıklarının 140'nın işe gelmeden maaş aldığını, geri kalanın ise torpilli oldukları için görev beğenmediklerini söyledi.

"CEYHAN'I PİSLİK GÖTÜRÜYOR"

Kadir Aydar şu ifadeleri kullandı; "Ceyhan Belediyesi'nin bütçesi 22 milyon 800 bin lira. Bunun 21 milyon 870 bin lirasını çalışanlarımıza ödüyoruz. Bize yaklaşık 130 bin lira kalıyor. Bununla biz hangi hizmeti yapacağız? Temizlik işleri için alınan elemanlar masa başında oturuyor. Ceyhan'ı da pislik götürüyor.

"TORPİLLE GİRMİŞLER O YÜZDEN BEKLENTİLERİ FARKLI"

Bahçe işleri için alınanlar ağaç bakımı, budama yapması gerekirken bu işleri yapmıyor. 270 kişinin 140'ının bankamatikçi olduğunu belirledik. Yani işe gelmeden maaş alan. Temizlik işlerinde çalışmaları gerektiğini söylediklerimiz yerlerini beğenmedi. Torpille girmiş, o yüzden beklentileri farklı. Bu göreve sadece onlara maaş vermek için gelmedim.

"270 İŞÇİYİ DEĞİL, 200 BİN CEYHANLIYI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Çıkardıklarımızdan 20 civarında kişiyi ben almış olsam da çalışmıyorsa çıkarırım. Maaş ödemek için gelmedim. Belediye hizmeti için mazotu, benzini neyle alacağım? 270 işçiyi değil, 200 bin Ceyhanlıyı düşünmek zorundayım."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ceyhan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

hayırdır:

Afferin ula sana

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ERKAN ÜNAL:

Torpille işçi alimi yapmayan bildiğiniz belediye varsa yoruma yazın gidip iş başvurusunda bulunacağım

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Mehmet Ceylan:

Aynen

yanıt8
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ahmet sabar:

Tabi: kendi yandaşlarına söz vermiş, onları işe almak zorunda.

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Ünsal Erol:

Klasik konuşmalar torpille ise gelmeden maaş alıyorlar peki sizlerin aldığınız torpilsiz veya yandaş kişiler degilmi yemiyor artık bunları halk diyecem de yiyor maalesef

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sade vatandaş:

nerede olursa olsun işe gelmeyenleri gelmedikleri işten çıkarıp haketmedikleri parayı geri almak için haklarında dava açılmalı milletin malı yandaşlarca taraftarlara peşkeş çekiliyor böyle yapanlar haram lokma yiyip bunu utanmadan çoluk çocuğununun kursağına sokuyor elbet bu bir gün bir yerinizden çıkar aklınız şeytanlıkta olduğundan sizde bunu anlayacak kapasite yok

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