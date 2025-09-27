Kolombiya Devlet Başkanı Petro'nun Vizesi İptal Edilecek

NEW YORK (İHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi ziyareti kapsamında ABD'de bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun New York şehrinde Filistin destekçisi gösterilerde ABD askerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin" ifadelerini kullanması sonrasında vizesinin iptal edileceğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Filistin destekçisi gösterilere iştirak etti. Kolombiyalı lider gösterilerdeki konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunu başka türlü izah edemezsiniz. Amaç Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullandı. Petro ayrıca, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin" dedi.

"Dünyanın kurtuluşu için bir ordu kurulmasını öngören karar tasarısı planlıyoruz"

Petro gösterideki konuşmasında, ülkesinin BM'ye "dünyanın kurtuluşu için bir ordu" kurulmasını öngören bir karar tasarısı sunmayı planladığını ve söz konusu ordunun ilk görevinin "Filistin'in kurtarılması" olacağını da belirtti.

"Petro'nun vizesi pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle iptal edilecektir"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Kolombiya Devlet Başkanı'nın ABD vizesinin iptal edileceği belirtildi. Açıklamada, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro New York sokaklarında ABD askerlerini emre itaatsizliğe ve şiddete teşvik eden açıklamalarda bulunmuştur. Petro'nun vizesi pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle iptal edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

"ABD Başkanı Donald Trump soykırımın suç ortağıdır"

Petro, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında, Gazze'de ateşkes talep eden bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilmesini ve BM'nin İsrail'i durdurma konusundaki başarısızlığını eleştirmişti. Kolombiyalı lider, "ABD Başkanı Donald Trump soykırımın suç ortağıdır. Bu forum soykırımın sessiz tanığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"Soykırımı kabul etmeyen ülkeler bir 'barış gücü' kurmalı"

Gazze'de yaşanan soykırımı kabul etmeyen ülkelerin bir "barış gücü" oluşturması gerektiğini ifade eden Petro, "Eğitimsiz Mavi Bereliler yerine, soykırımı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir orduya ihtiyacımız var" değerlendirmesini yapmıştı. BM'ye Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısında bulunan Petro, Filistin'e desteğini ise Venezuelalı devlet adamı ve asker Simon Bolivar'ın "Özgürlük ya ya ölüm" sözlerini hatırlatmıştı.