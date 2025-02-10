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Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Bakanları İstifaya Çağırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Bakanları İstifaya Çağırdı
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, hükümetteki anlaşmazlıklar nedeniyle kabinedeki tüm bakanların ve üst düzey yetkililerin istifasını istedi. Petro, bakanların programın uygulanmasına daha fazla uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, kabinedeki tüm bakanların ve diğer üst düzey yetkililerin istifa etmesini istedi.

Kolombiya'da hükümetteki anlaşmazlıklar nedeniyle Devlet Başkanı Gustavo Petro, kabineyi istifaya çağırdı. Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanların ve idari kurum yöneticilerinin istifasını talep ettim. Halkın verdiği programa daha fazla uyum sağlanması için kabinede bazı değişiklikler olacak" ifadesini kullandı. Petro, yeni hükümetin söz konusu programın tam olarak uygulanmasına yoğunlaşacağını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, geçtiğimiz hafta devlet televizyonunda canlı yayınlanan kabine toplantısında bakanlara sert eleştirilerde bulunmuş, ticaret, eğitim ve sağlık bakanlarının da aralarında bulunduğu bazı yetkilileri önemli projelerin tamamlanmasında gecikmekle suçlamıştı. Toplantıda 2022 başkanlık seçimleri sırasında yasadışı kampanya finansmanı nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen ve eski eşine şiddet uygulamakla suçlanan eski Venezuela Büyükelçisi Armando Benedetti'nin kabinede yer almasına bazı bakanlar tepki göstermişti. Bakanlar ayrıca yolsuzluk skandalına adı karışan Laura Sarabia'nın dışişleri bakanı olarak atanmasına da itiraz etmişti.

Siyasi anlaşmazlık nedeniyle Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad, Kültür Bakanı Juan David Correa ve Çalışma Bakanı Gloria Ines Ramirez istifa etmişti. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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