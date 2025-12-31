Haberler

Kolombiya Devlet Başkanı Petro: "Trump, Venezuela'da kokain fabrikasını bombaladı"

Güncelleme:
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Maracaibo'da şüpheli bir kokain işleme tesisini bombaladığına dair açıklamalarda bulundu. Petro, bu fabrikanın, koka macununun kokaine dönüştürüldüğü yer olduğunu ve Kolombiya'daki gerilla grubu tarafından işletildiğini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Venezuela'da fabrikayı vurduğunu belirterek, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo şehrinde şüpheli bir kokain işleme tesisinin bombalanması emrini verdiğini söyledi. Petro, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi. Kolombiya devlet başkanı, Maracaibo'nun kıyısında bulunan fabrikada, koka macununun kokaine dönüştürüldüğüne inanıldığını vurgulayarak, tesisin Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmiş, detay vermemişti. - BOGOTA

