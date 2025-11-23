Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun "Uyuşturucu lideri" olmadığını ispatlamak için kamuoyuyla paylaştığı kredi kart ekstreleri ülkeyi karıştırdı. Ekstrede yer alan striptiz kulübü harcamasının yanı sıra lüks mağazalardan yapılan alışverişler tepki çekti.
- Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun kredi kartı ekstrelerinde Portekiz'deki Gucci mağazasında 1.250 Euro'luk alışveriş ve Lizbon'daki bir striptiz kulübünde 40 Euro'luk harcama yer aldı.
- Petro'nun son üç yıldaki toplam geliri 270 bin sterlin (352 bin dolar) olarak belirtildi.
- Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, 2022'den 2024 Haziran'a kadar olan banka ekstrelerinde şüpheli bir işleme rastlanmadığını bildirdi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "uyuşturucu lideri" olmakla suçlamasına yanıt vermek amacıyla mali kayıtlarını kamuoyuna açtı.Ancak bu hareket farklı bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. Petro'nun harcama detayları ülkede geniş yankı uyandırdı.
LÜKS HARCAMALAR ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşık 30 sayfalık belgelerde Petro'nun son üç yıldaki toplam gelirinin 270 bin sterlin (352 bin dolar) olduğu belirtildi. Ekstrelerde 2023 yılında Portekiz'deki Gucci mağazasında yapılan 1.250 Euro'luk alışverişin yanı sıra Casa dei Tessuti, Ralph Lauren ve Apple gibi markalara ait harcamalar da yer aldı.
STRİPTİZKULÜBÜNDE 40 EURO'LUK HARCAMA
En çok dikkat çeken harcama ise Portekiz'in başkenti Lizbon'daki "Ménage Strip Club" için yapılan 40 Euro'luk ödeme oldu. Petro bu harcamayı reddetmedi, ancak "Bir gün neden orada 40 avro harcadığımı açıklayacağım" diyerek detay vermekten kaçındı.
Muhalefet bu işlemi "utanç verici" olarak nitelerken, Petro para karşılığı ilişkiye ihtiyaç duymadığını söyleyerek kendini savundu.
KAMUOYU TEPKİLİ
Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, Petro'nun talimatı üzerine 2022'den 2024 Haziran ayına kadar olan banka ekstrelerini basına açıklamaya başladı. Şu ana kadar belgelerde şüpheli bir işleme rastlanmadığı bildirildi; ancak ipotek ödemeleri ve lüks mağazalardaki harcamaların yanı sıra söz konusu striptiz kulübü ödemesi yoğun tartışma yarattı.
Petro, X'te yaptığı paylaşımda eleştirilere "Analiziniz oldukça olgunlaşmamış. Bu, sosyalist olursanız aç kalacağınızı ima ediyor, çünkü kapitalizmde tüm gıda ürünleri satın alınır" sözleriyle yanıt verdi.
Kolombiya, 2026 yılının Mart ve Mayıs aylarında yeni Kongre ve devlet başkanını seçecek. Petro yeniden aday olamasa da solun iktidarda kalması gerektiğini açıkça ifade ediyor.