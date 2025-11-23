Haberler

Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun "Uyuşturucu lideri" olmadığını ispatlamak için kamuoyuyla paylaştığı kredi kart ekstreleri ülkeyi karıştırdı. Ekstrede yer alan striptiz kulübü harcamasının yanı sıra lüks mağazalardan yapılan alışverişler tepki çekti.

  • Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun kredi kartı ekstrelerinde Portekiz'deki Gucci mağazasında 1.250 Euro'luk alışveriş ve Lizbon'daki bir striptiz kulübünde 40 Euro'luk harcama yer aldı.
  • Petro'nun son üç yıldaki toplam geliri 270 bin sterlin (352 bin dolar) olarak belirtildi.
  • Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, 2022'den 2024 Haziran'a kadar olan banka ekstrelerinde şüpheli bir işleme rastlanmadığını bildirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "uyuşturucu lideri" olmakla suçlamasına yanıt vermek amacıyla mali kayıtlarını kamuoyuna açtı.Ancak bu hareket farklı bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. Petro'nun harcama detayları ülkede geniş yankı uyandırdı.

LÜKS HARCAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 30 sayfalık belgelerde Petro'nun son üç yıldaki toplam gelirinin 270 bin sterlin (352 bin dolar) olduğu belirtildi. Ekstrelerde 2023 yılında Portekiz'deki Gucci mağazasında yapılan 1.250 Euro'luk alışverişin yanı sıra Casa dei Tessuti, Ralph Lauren ve Apple gibi markalara ait harcamalar da yer aldı.

STRİPTİZKULÜBÜNDE 40 EURO'LUK HARCAMA

En çok dikkat çeken harcama ise Portekiz'in başkenti Lizbon'daki "Ménage Strip Club" için yapılan 40 Euro'luk ödeme oldu. Petro bu harcamayı reddetmedi, ancak "Bir gün neden orada 40 avro harcadığımı açıklayacağım" diyerek detay vermekten kaçındı.

Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Muhalefet bu işlemi "utanç verici" olarak nitelerken, Petro para karşılığı ilişkiye ihtiyaç duymadığını söyleyerek kendini savundu.

KAMUOYU TEPKİLİ

Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, Petro'nun talimatı üzerine 2022'den 2024 Haziran ayına kadar olan banka ekstrelerini basına açıklamaya başladı. Şu ana kadar belgelerde şüpheli bir işleme rastlanmadığı bildirildi; ancak ipotek ödemeleri ve lüks mağazalardaki harcamaların yanı sıra söz konusu striptiz kulübü ödemesi yoğun tartışma yarattı.

Petro, X'te yaptığı paylaşımda eleştirilere "Analiziniz oldukça olgunlaşmamış. Bu, sosyalist olursanız aç kalacağınızı ima ediyor, çünkü kapitalizmde tüm gıda ürünleri satın alınır" sözleriyle yanıt verdi.

Kolombiya, 2026 yılının Mart ve Mayıs aylarında yeni Kongre ve devlet başkanını seçecek. Petro yeniden aday olamasa da solun iktidarda kalması gerektiğini açıkça ifade ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Yok artık! Ne yaptın Barış
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de

Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.