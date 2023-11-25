Koçarlı Belediye Başkanı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadeleyi Destekliyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kaplan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlı olduklarını ve şiddetin tamamen ortadan kalktığı bir dünya diledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Çünkü Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, şiddetin tamamen ortadan kalktığı daha güzel bir dünya diliyorum" dedi.

Şiddete uğrayan kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kaplan, şiddete karşı sessiz kalmak ve şiddete göz yummanın mümkün olmadığının da altını çizerek, "Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bir, insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet dil, din, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunudur. Sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde değil yaşadığımız her gün şiddete göz yummadan yaşanması gerekiyor" dedi.

Toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya davet ettiklerini de ifade eden Başkan Kaplan "Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de şiddete karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - AYDIN