Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Muhtarlarla Toplantıda Buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı ve muhtarların ihtiyaçlarını ele aldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel ilçesinde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Altınkemer Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Daha sonra muhtarların ihtiyaçları ve sorunları ele alındı. Vali Yavuz, taleplerin yerine getirilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yavuz, muhtarlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kocaeli'yi muhtarların desteğiyle yönettiklerini anlatan Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız özellikle sizlere müthiş değer atfediyor ve zaman zaman sizleri külliyede kabul ediyor. Bizler de imkanlar ölçüsünde her ay bir ilçemize giderek ihtiyaç ve sorunları görüşüyor, sizlerle istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Toplantıya, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Gezer, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.